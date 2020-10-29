В Башкирии предложили экспериментировать со спорными законами на районах

Напомним, инициатором законопроекта о земле выступило Минземимущество РБ. Как озвучили республиканские чиновники, основная цель — сделать систему распределения участков «прозрачной», без возможности применения коррупционных схем. Однако его противники отмечают, что в случае принятия, местные жители и муниципалитеты не смогут контролировать передачу земель, а срок обработки заявок может увеличиться.