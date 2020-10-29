В Башкирии предложили экспериментировать со спорными законами на районах

В Башкирии предложили экспериментировать со спорными законами на районах

Вчера, 12:23ПолитикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев предложил обсудить возможность опробования спорных законопроектов. Он озвучил это при рассмотрении проекта, по которому контроль за распределением неразграниченных земель переходит от муниципалитетов к республиканским властям и который встретил массовую критику.

По мнению Толкачёва, при внесении спорных проектов можно было проверить их обоснованность, реализуя в отдельных муниципалитетах в качестве эксперимента, «чтобы не допустить ошибок».

Напомним, инициатором законопроекта о земле выступило Минземимущество РБ. Как озвучили республиканские чиновники, основная цель — сделать систему распределения участков «прозрачной», без возможности применения коррупционных схем. Однако его противники отмечают, что в случае принятия, местные жители и муниципалитеты не смогут контролировать передачу земель, а срок обработки заявок может увеличиться.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров объяснил необходимость принятия закона тем, что он в таком случае сможет усилить контроль за распределением земель республики.

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