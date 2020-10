В Башкирии предложили экспериментировать со спорными законами на районах

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев предложил обсудить возможность опробования спорных законопроектов. Он озвучил это при рассмотрении проекта, по которому контроль за распределением неразграниченных земель переходит от муниципалитетов к республиканским властям и который встретил массовую критику.

По мнению Толкачёва, при внесении спорных проектов можно было проверить их обоснованность, реализуя в отдельных муниципалитетах в качестве эксперимента, «чтобы не допустить ошибок». Напомним, инициатором законопроекта о земле выступило Минземимущество РБ. Как озвучили республиканские чиновники, основная цель — сделать систему распределения участков «прозрачной», без возможности применения коррупционных схем. Однако его противники отмечают, что в случае принятия, местные жители и муниципалитеты не смогут контролировать передачу земель, а срок обработки заявок может увеличиться. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров объяснил необходимость принятия закона тем, что он в таком случае сможет усилить контроль за распределением земель республики.

