Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким Ульфата Мустафина

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил слова скорби с соболезнования по случаю смерти мэра города Уфы Ульфата Мустафина. Напомним, сегодня, 29 октября, стало известно о его смерти от коронавируса.

– Сегодня в 15:00 в институте Склифосовского скончался мэр Уфы Ульфат Мансурович Мустафин. Он долго боролся с этой болезнью, сегодня 35-й день. Она проходила очень тяжело: пневмония, COVID-19, сопутствующие заболевания. Мы не смогли его спасти, – сказал он. Радий Хабиров обратился и к жителям республики, отметив, что болезнь никуда не делась и нам еще долго предстоит с ней бороться. Сейчас самое главное, считает глава республики, беречь себя. – Я выражаю слова искреннего соболезнования родным и близким Ульфата Мансуровича. Это очень большая потеря для нашей республики, для Уфы. Он очень любил Уфу. Он очень любил жизнь, очень хотел многое сделать для нашего города. Поэтому всех прошу беречь себя. Подчёркиваю: даже такие сильные люди не могут устоять перед натиском этой болезни, — отметил Хабиров.

