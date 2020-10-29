Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким Ульфата Мустафина

– Я выражаю слова искреннего соболезнования родным и близким Ульфата Мансуровича. Это очень большая потеря для нашей республики, для Уфы. Он очень любил Уфу. Он очень любил жизнь, очень хотел многое сделать для нашего города. Поэтому всех прошу беречь себя. Подчёркиваю: даже такие сильные люди не могут устоять перед натиском этой болезни, — отметил Хабиров.