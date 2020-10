На сегодняшнем пленарном заседании Курултай Башкирии принял закон о назначении прокурора республики без участия парламента.

Согласно изменениям, президент России будет назначать прокурора Башкирии и других субъектов страны после консультаций с Советом Федерации без согласования с региональными органами власти. Соответствующие изменения связаны с поправками в Конституции РФ. 92 депутата Госсобрания проголосовали «за» принятие закона и десять отказались от голосования.

