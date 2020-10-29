Радий Хабиров снова раскритиковал министерство транспорта Башкирии

Хабиров добавил, что обсудит работу министерства с премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым. За Ягафарова заступился зампред Молодежной общественной палаты при Госсобрании Тимур Гильмияров, отметив, что тот впервые выступает перед депутатами, в то время как его начальник находится на больничном.