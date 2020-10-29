Радий Хабиров снова раскритиковал министерство транспорта Башкирии

Радий Хабиров снова раскритиковал министерство транспорта Башкирии

Вчера, 10:59ПолитикаАнна КононоваPhoto: скриншот совещания
Глава Башкирии Радий Хабиров остался недоволен докладом заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики на пленарном заседании в Госсобрании.

Свой доклад о парковках, перевозках и общественном транспорте представил заместитель главы Минтранса Рафит Ягафаров. Радий Хабиров уточнил некоторые моменты и высказал недовольство по поводу подготовки министерства к выступлению.

Мне доклад министра не понравился. Министерство должно было лучше подготовиться, отметил глава региона.

Хабиров добавил, что обсудит работу министерства с премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым. За Ягафарова заступился зампред Молодежной общественной палаты при Госсобрании Тимур Гильмияров, отметив, что тот впервые выступает перед депутатами, в то время как его начальник находится на больничном.

Напомним, ранее глава Башкирии пригрозил министру транспорта Алану Марзаеву увольнением из-за роста смертности на дорогах. Его работу Радий Хабиров оценил неудовлетворительно. По его словам, Марзаев регулярно отчитывается об ухудшающейся статистике, но решений не предлагает.

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