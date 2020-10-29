Абрек Батраев стал зампредом Контрольно-счетной палаты Башкирии

Абрек Батраев стал зампредом Контрольно-счетной палаты Башкирии

Вчера, 10:22ПолитикаАнна КононоваPhoto: скриншот совещания
Депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрели кандидатуру Абрека Батраева на пост заместителя председателя Контрольно-счётной палаты республики.

По результатам голосования, он был назначен на должность.

Абрек Батраев является выпускником Северо-Кавказского ордена Дружбы народов горно-металлургического института, Кисловодского института экономики и права. Позже он работал начальником Контрольного управления президента РСО-Алания, председателем Контрольно-счетной палаты Чеховского муниципального района Московской области. В последнее время он был советником гендиректора АО «Курорты Северного Кавказа».

Напомним, ранее КСП Башкирии выявила нарушения на 1,6 миллиарда рублей в АО «Башкоммунприбор». Мониторинг проводился по деятельности организации в 2017-2019 годах. Нарушения касаются проведения госсзакупок, кассовой дисциплины, оплаты труда и строительно-монтажных работ.

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