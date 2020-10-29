Абрек Батраев стал зампредом Контрольно-счетной палаты Башкирии

Абрек Батраев является выпускником Северо-Кавказского ордена Дружбы народов горно-металлургического института, Кисловодского института экономики и права. Позже он работал начальником Контрольного управления президента РСО-Алания, председателем Контрольно-счетной палаты Чеховского муниципального района Московской области. В последнее время он был советником гендиректора АО «Курорты Северного Кавказа».