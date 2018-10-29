Владимир Жириновский - Радию Хабирову: Ваш опыт пригодится

Сегодня в Уфу прибыл председатель ЛДПР Владимир Жириновский. В Доме Республики врио Главы Башкортостана Радий Хабиров встретился с ним и с депутатами Госдумы от фракции ЛДПР, сообщили в пресс-службе главы региона.

Фото: glavarb.ru

Радий Хабиров отметил, что ЛДПР в Башкирии широко представлена в органах законодательной власти. Так, в башкирском парламенте сформирована фракция ЛДПР, в которую входят семь депутатов. В органы местного самоуправления избрано 139 представителей партии.

Фото: glavarb.ru

– Завтра мы выносим в Государственное Собрание – Курултай проект бюджета – очень сбалансированный, направленный на решение социальных вопросов, – сказал Радий Хабиров. – Впервые за многие годы мы заложили довольно существенные средства на социальную инфраструктуру. Надеюсь, фракция нас поддержит.