В Башкирии задержан водитель школьного автобуса подшофе

Сегодня, 29 октября, серьезное ЧП произошло в Стерлибашевском районе. Сотрудники ГИББ, остановившие школьный автобус «Газель», на улице Ленина села Стерлибашево,обнаружили, что его водитель нетрезв.

Стражи порядка учуяли запах алкоголя во время разговора с ним и предложили на месте пройти медицинское освидетельствование. Алкотестер показал наличие алкогольного опьянения 0,242 миллиграмм на литр в выдыхаемом воздухе.

Автобус следовал по маршруту от села Тятербашево до Стерлибашево. В салоне находились восемь детей.

В отношении мужчины составлен административный материал. Должностному лицу, допустившему выпуск на линию нетрезвого водителя, управляющего школьным автобусом, грозит серьезная административная ответственность.

Дело должно быть рассмотрено в мировом суде.