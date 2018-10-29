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В Башкирии задержан водитель школьного автобуса подшофе
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В Башкирии задержан водитель школьного автобуса подшофе

Сегодня, 17:17ПолитикаТатьяна МайороваФото: Пресс-служба УГИБДД по РБ
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