СМИ: базы США беззащитны перед крылатыми ракетами

Эксперты указывают, что у Пекина и Москвы очень много управляемого вооружения. Об этом пишет RNS.

В исследовании говорится, что США в последние годы старались по-максимуму усилить свою защиту от баллистических ракет. В это же самое время Россия и Китай наращивали количество собственных крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов с различным вооружением.

Специалисты Центра стратегических и бюджетных оценок США считают, что у России и Китая хватит сил для уничтожения американских военных баз, расположенных за пределами США. Речь идет о возможном уничтожении таких важных бастионов как база Гуам.

Американские военные ведомства пытаются упрочить оборону своего Западного побережья. В Пентагоне полагают, что Китай может нанести удар своими баллистическими ракетами именно по этой местности. За последнее время Москва и Пекин значительно увеличили количество управляемого вооружения на своей территории. Его применение может угрожать военным базам США.

Высокопоставленные американские военные чины в первую очередь опасаются российских военных комплексов «Искандер» и гиперзвуковых ракет «Кинжал», информирует The National Interest.