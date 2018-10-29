Пять мнений о первых шагах Радия Хабирова: Всё хорошо, но есть нюансы

Выполнимы ли поручения нового главы

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Мы попросили политолога Дмитрия Казанцева ответить на пару вопросов.

- Ваше экспертное мнение по поводу первых поручений Радия Хабирова на посту врио главы Башкирии - по здравоохранению, транспорту, безопасности в учебных заведениях и т.д. Насколько они выполнимы?

- Задачи, поставленные Радием Хабировым вполне выполнимы, ресурсы, которые есть в Башкортостане, это позволяют сделать. В отличие от многих регионов страны в нашей республике прошлые власти сумели сохранить топливно-энергетический комплекс, нефтянку, машиностроение, найти надежных российских бизнес-партнеров. Это и дочерние предприятия «Газпрома», «Роснефти» и «Башнефти». Также заводы УМПО, Кумертауское авиационное предприятие, являющиеся крупнейшими промышленными организациями, которые входят в стратегические резервы для оборонного комплекса России.

У нового республиканского руководства хорошие отношения с федеральным центром, и в следующем юбилейном и одновременно выборном году Кремль может оказать значительную поддержку Хабирову, в том числе за счет притока инвестиций, одобрения федеральными госорганами реализации пилотных и иных программ на территории Башкортостана.

Не стоит забывать и о практическом опыте Хабирова, как бывшего сити-менеджера Красногорска. Он добился качественного улучшения социально-экономических показателей муниципалитета. Так за прошлый год (по сравнению с 2016 г.) на 10 млрд руб. или на 14% поступило больше средств в консолидированный бюджет. Нестандартные подходы местных властей к привлечению инвестиций позволили пополнить городской бюджет на 20 млрд руб., были запущены 50 крупных инвестпроектов, а прирост малого и среднего бизнеса увеличился на 12 тыс.

Заявления правительства республики о дефицитном бюджете в 2019 году – это не плохо, так как все финансовые средства будут направляться по назначению в полном объеме, тем более при условии помощи, софинансирования от федерального центра эту брешь удаться оперативно закрыть. Это актуально и в свете сохраняющейся проблемы обманутых дольщиков и недостатка медицинских кадров в республике. С другой стороны де-факто Башкортостан в плане собираемости налогов для российского бюджета остается регионом-донором, по этим показателям наша республика обгоняет большинство субъектов РФ. Низкий госдолг добавляет устойчивости региональной экономики.

- Активность Хабирова в сопоставлении, видимо, с его предшественником начала у некоторых вызывать критику - в том числе и его резкая манера общения с подчиненными. Насколько слова Хабирова соответствуют его делам и истинным намерениям?

- Хабиров изначально стал обозначать перед госаппаратом болевые точки, беспокоящие население республики и, думаю, это не случайно. Его императивные манеры симпатизируют рядовым жителям, а региональные элиты стараются идти с Хабировым на сотрудничество, а не на конфронтацию. Рисков создания контрэлиты пока нет. Все это без лишних прикрас подчёркивает деловитость и собранность нового руководителя, тем более если спросить бывших чиновников еще рахимовского периода, то они ответят, что тоже трудились по субботам и другим выходным, у них был ненормированный рабочий график и большая нагрузка, но были и высокие результаты.

За длительный период руководства администрацией президента Башкортостана у Хабирова было много сложных и острых моментов, но он не прятался за подчиненными, соответственно брал ответственность на себя и держал высокую планку. Поэтому после настройки управленческой системы в республики, полагаю, все будет идти в относительно умеренном режиме. Но сейчас на Хабирова смотрит не только федеральный центр и региональные элиты, а все жители республики, и вероятность вялой реакции на системные проблемы точно исключена. Сегодня Хабирова серьёзно воспринимают не только подчиненные, но и федеральные структуры, силовики. Усиление взаимодействия с ними повышает уровень управляемости регионом, а значит и общей эффективности работы госаппарата.

В обществе растет запрос на чуткую власть

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Так считает политолог Аббас Галлямов:

- Насколько слова Хабирова соответствуют его истинным намерениям, не может знать никто, кроме него самого. Но думаю, вряд ли он является опереточным злодеем, который сидит и думает: «Вот дураки! Поверили в то, что я на самом деле хочу решить проблемы городского транспорта и здравоохранения! А я ведь и не собираюсь этого делать!». Думаю, что он вполне искренен.

Ему предстоят выборы и требуются симпатии населения. Чтобы получить их, нужно решать проблемы, тревожащие это население. Так происходит во всем мире, в этом суть демократии.

Что касается обвинений в грубости, то, как известно, грань между грубостью и жёсткостью - очень тонкая. При этом первую избиратель не одобряет, а вторая ему, наоборот, нравится.

Судить о том, перешёл ли Хабиров эту грань, очень сложно. Лучше всего провести социологическое исследование: показать записи его совещаний респондентам на фокус-группах, а затем проанализировать их реакцию.

Пока же я могу сказать только, что с жёсткостью действительно надо быть осторожным. Запрос на «сильную» власть сейчас уменьшается, а вот на «отзывчивую» и «чуткую», наоборот, растёт. Все, что может быть проинтерпретировано как грубость, может сработать против.

Резкость Хабирова можно объяснить его федеральностью

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Вот как высказался политолог Сергей Маркелов:

- Что касается последствий громких заявлений Радия Хабирова, сделанных в первые дни его назначения в качестве врио главы Башкирии, мне кажется, что он поступает вполне логично. С моей точки зрения, как политолога, обычно новый руководитель, вступивший во власть, выбирает в первые дни работы на новом месте два пути.

Либо он обращает повышенное внимание на глобальные тренды, касающиеся большой политики и комментирует какие-то резонансные события и заявления федерального либо мирового уровня.

Либо новый руководитель пойдет путем решения более мелких проблем, которые касаются большинства жителей его региона, особенно это относится к остро социальным темам – таким, как здравоохранение, транспорт, образование, строительство и т.д.

Радий Хабиров начал вести свою деятельность на посту руководителя республики по второму сценарию. Посмотрим, насколько он справится с поставленными задачами, а точнее, насколько он сможет заставить работать местную власть.

Здесь может быть два нежелательных результата: во-первых, это сдвиг новых информационных повесток, а во-вторых, чрезмерное увлечение потребительскими темами. Будем надеяться, что Радию Хабирову и его команде удастся их избежать.

Многие отметили непривычную для местных чиновников резкую и слишком эмоциональную манеру общения Радия Хабирова с подчиненными. Думаю, это можно объяснить его федеральностью, ведь Хабиров приехал в Башкирию из Подмосковья, почти из Москвы, где на слуху выступления Путина, Собянина, Кадырова, которые не всегда выбирают выражения в общении, особенно когда дело касается негативных оценок чего-либо.

Транспортная реформа: две точки зрения

Самым громким поручением Радия Хабирова, сделанное им 15 октября, в самые первые дни руководства республикой, конечно, стало поручение навести порядок на рынке пассажирских перевозок в Уфе, в том числе вытеснить с рынка нелегальных перевозчиков. Мы решили представить слово как сторонникам транспортной реформы, так и ее противникам.

Кандидат экономических наук Рустам Шайахметов так оценил ситуацию:

Фото: Mkset.ru

- Во-первых, действия далеко не спонтанные. Из чего следует, что существует некий план. Возможно существует некая договорённость с крупным игроком, готовым участвовать в этом процессе, и за счёт этого предполагается решить транспортную проблему Уфы.

Также следует учесть, что госаппарату требуется встряска, и постановка сверхзадачи позволит быстро выявить, кто способен эффективно и напряжено работать. И потом, для формирования необходимого настроя нужны сакральные жертвы. Поэтому при невыполнении поставленной задачи будет жесткая реакция, заставляющая многих задуматься о последствиях бездействия.

Я не думаю, что задача будет выполнена в полном объеме, но улучшение работы общественного транспорта Уфы в обозримой перспективе следует ожидать.

Кроме того, в существующей неэффективной и неуправляемой системе общественного транспорта заинтересованы многие влиятельные структуры, зарабатывающие на этом хорошие деньги и привыкшие к аморфной власти.

И теперь дан месседж, хотите остаться в бизнесе - играйте по моим правилам. Нет, значит - вперед на выход.

Хабиров - жесткий эффективный менеджер, хорошо просчитывающий свои ходы, понимающий последствия.

Кроме того, многие озвученные решения уже прорабатывались и предлагались питерским институтом, который в течение продолжительного периода исследовал пассажиропотоки, улично-дорожную сеть.

Вполне возможно, их наработки стали основой действий. Хотя вполне возможно они стали следствием опыта Красногорска.

Юрист ООО "Транслайн" Станислав Урманцев к транспортной реформе отнесся скептически:

- 24 октября в Уфе произошел передел рынка. В нашем офисе произошел обыск силовых структур, после чего все наши водители с автобусами перешли к так называемым "легальным" перевозчикам. Это на количество автобусов на улицах Уфы не повлияло - просто "нелегалы" стали выезжать с маршрутной картой "легалов".

Около 20 предпринимателей остались ни с чем. Вот так у нас поддерживают малый бизнес. Мы намерены обратиться в прокуратуру и в другие правоохранительные ведомства и потребовать объяснение.

Я крайне скептически отношусь к реформе. Взять только намерение властей запустить по проспекту Октября 300 большеформатных автобусов. Я считаю, что это приведет к увеличению времени ожидания пассажиров на остановках, так как чтобы окупить большие автобусы, их нужно будет пускать реже, чем сейчас у нас. Время ожидания увеличится до 30 минут.