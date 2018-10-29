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Пользователи Вконтакте оказались недовольны работой главы Белорецкого района
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Пользователи Вконтакте оказались недовольны работой главы Белорецкого района

Сегодня, 13:08ПолитикаРазиф АбдуллинФото: Youtube.com
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