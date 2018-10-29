Пользователи Вконтакте оказались недовольны работой главы Белорецкого района

27 октября в группе "Подслушано Белорецк" среди ее пользователей был организован опрос о том, довольны ли они главой Белорецкого района Владиславом Мироновым. За прошедшее время уже проголосовали 1444 человека, большинство - 89,2% - оказались недовольны.

Ранее такое же голосование устроили в Ишимбае. Результат был похожий - 77,5 % опрошенных из 2 253 ответивших оказались недовольны работой главы администрации Ишимбайского района Марата Гайсина.

Для сравнения, на сайте "Голос РБ" есть возможность оценить деятельность муниципальной власти в Башкирии. В прошлом году на нем оценили деятельность администрации Белорецкого района 561 человек, удовлетворены ее работой были 78,8% ответивших (комплексная оценка). Для Ишимбайского района показатель составил 77,7% (комплексная оценка удовлетворенности 440 ответивших).

То есть пользователи соцсети Вконтакте оказались куда активнее при оценке деятельности глав муниципалитетов, чем пользователи сайта "Голос РБ", который его создатели рассчитывали сделать эффективным «коммуникационным» механизмом между гражданами, властью и социально значимыми организациями.