Пикет у Дома правительства: В Уфу приехали жители Туймазов

Приход Радия Хабирова к власти в Башкирии породил волну надежд жителей разных городов и районов республики на перемены. И в Уфу к зданию Дома правительства потянулись граждане с разными просьбами, чтобы устроить одиночные пикеты.

Сегодня кроме жителей Благовещенска в Уфу приехали и жители Туймазов и Туймазинского района. В распоряжении редакции оказались снимки, на которых видно, что пожилые мужчина и женщина держат в руках плакаты.