Пикет у Дома правительства: В Уфу приехали жители Туймазов
Сегодня, 18:46ПолитикаРустэм БашкирцевФото: WhatsApp
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Они просят отправить руководство района в отставку.
Сюжеты: Протесты в Башкирии
Приход Радия Хабирова к власти в Башкирии породил волну надежд жителей разных городов и районов республики на перемены. И в Уфу к зданию Дома правительства потянулись граждане с разными просьбами, чтобы устроить одиночные пикеты.
Сегодня кроме жителей Благовещенска в Уфу приехали и жители Туймазов и Туймазинского района. В распоряжении редакции оказались снимки, на которых видно, что пожилые мужчина и женщина держат в руках плакаты.
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Фото: WhatsApp
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