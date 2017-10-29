В Башкирии депутаты обсудят вопрос о снятии с поста мэра крупного города

Представление прокуратуры РБ об этом за подписью главы надзорного ведомства Андрея Назарова поступило в город Салават в конце минувшей недели.

Как стало известно Медиакорсети, в городской совет Салавата 26 октября поступило представление прокуратуры Башкирии об отстранении от должности мэра города Фарита Гильманова.

По данным источника, близкого к ситуации, такое требование связано с конфликтом интересов, который, выражаясь официальным слогом, возник при предоставлении земельного участка либо объекта муниципальной собственности близким родственникам без всяких торгов, которые положено проводить по закону.

- В частности речь идет о предоставлении предпринимателю Павлу Гребенчуку, который является мужем сестры Фарита Гильманова, помещения площадью 2000 кв.м. по улице. Ленина 25 в городе Салавате, - пояснил источник. - Помещение привлекательно тем, что находится на красной линии, оно было переоборудовано под магазин «Березка». Этому же предпринимателю без торгов достался и земельный участок площадью в 3 гектара по адресу г. Салават, ул. Заки Валиди 40. Помимо этого, прокуратуру также заинтересовали тендеры на обслуживание автомобилей Администрации города Салават на сумму 12 млн. рублей, победителем тендеров опять же стал Гребенчук, - уточнил наш источник.

По данным Медиакорсети, в процессе проверки в адрес прокурора поступали звонки от влиятельных знакомых Фарита Гильманова, занимающих высокие должности в правительстве республики. Однако, судя по тому, что представление в Салават все-таки ушло, на сей раз телефонное право не сработало.

По правилам ориентировочно на следующей неделе депутаты Салавата должны рассмотреть вопрос о снятии главы города.