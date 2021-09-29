«Чтобы братья-казахи знали больше о башкирском крае»: Хабиров побывал в Казахстане

Фото со встречи и её краткие итоги Радий Хабиров опубликовал у себя в соцсетях.

Состоялась встреча Радия Хабирова с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Напомним, еще 27 сентября делегация правительства Башкирии прибыла в Казахстан с визитом. Вчера, 28 сентября глава Башкирии встречался с премьер-министром страны, в ходе встречи политики обсудили дальнейшее сотрудничество и даже вероятность прямого авиасообщения между Уфой и Нур-Султаном. Судя по всему именно сегодня, 29 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу уже с первым лицом страны, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. О том, что происходило на встрече руководитель Башкирии откровенно рассказал своим подписчикам. Он сообщил, что в ходе встречи они определили, что у Башкортостана и Казахстана есть взаимный интерес к сотрудничеству в разных сферах. Также он сообщил о готовности активно расширять отраслевые связи, промышленную кооперацию и совместно заниматься производством продукции высоких переделов. И нам хотелось бы, чтобы наши братья-казахи знали больше о башкирском крае. Чтобы Казахстан вновь открывал для себя родственную душу в многонациональной России.Радий Хабиров

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