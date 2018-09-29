«Уфа» - «Енисей»: Команда Сергея Томарова одержала волевую победу

Сегодня в Уфе завершился матч 9-ого тура чемпионата РПЛ, «Уфа» встречалась на домашнем стадионе с красноярским «Енисеем». Игра завершилась со счетом

Первый тайм «Уфа» провела, больше владея мячом, но опасных моментов было создано немного. В одном из них после красивой комбинации мог отличиться Игорь Безденежных, но он пробил выше ворот. На 30-й минуте его заменил Вячеслав Кротов, Игорь получил болезненную травму в борьбе за мяч.

На 35-й минуте гости забили гол, сработала связка игроков, пришедших в красноярский клуб из пермского «Амкара». Занев навесил в штрафную, а Михаил Костюков головой отправил мяч в дальний угол ворот. 1:0 – «Енисей» повёл в счете.

На последней добавленной минуте Дмитрий Сысуев сумел пробить в створ с разворота, но вратарь поймал мяч.

После перерыва сработала замена Сергея Томарова. Вместо Табидзе он выпустил на поле Ивана Пауревича. На первой минуте второго тайма после скидки Пауревича Вячеслав Кротов отправил мяч в ворота Нестеренко и сравнял счет.

Чуть позже Камолов прицельно пробил по воротам Беленова, тот отразил удар. Борьба шла на каждом участке поля. Как пример - два жестких стыка в начале второго тайма, в которых пострадали Кротов и Карп, а два игрока «Енисея» получили желтые карточки.

На 69-й минуте уфимцы заработали угловой. Его выполнил Оливье Тилль, на его навес откликнулся Сильвестр Игбун, головой внесший мяч в ворота. 2:1 – «Уфа» вышла вперед.

На 87-й минуте Кротов мог сделать дубль после красивой комбинации в атаке, но заработал лишь угловой.