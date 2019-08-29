Петиция о недопущении остановки работы парламента Британии набрала миллион голосов
Вчера, 23:17ПолитикаФото: ru.wikipedia.org
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Более миллиона подписей собрала петиция с требованием продолжить безостановочную работу парламента Великобритании.
Инициатива, против которой был инициирован сбор голосов, принадлежит премьер-министру страны Борису Джонсону, сообщает 29 августа газета «Известия».
На странице петиции речь идёт о том, что работу парламента нельзя приостанавливать, пока Британия не откажется от выхода из ЕС или действие статьи 50, описывающей процедуру выхода, не будет отсрочено должным образом. Публикация об этом размещена на официальном сайте парламента.
Так как инициатива набрала свыше ста тысяч голосов, её обязано рассмотреть правительство. После этого обсуждение вопроса должно пройти в парламенте.
Отмечается, что почти половина жителей Великобритании - 47% - выступили против предложения Джонсона.
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