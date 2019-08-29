Петиция о недопущении остановки работы парламента Британии набрала миллион голосов

На странице петиции речь идёт о том, что работу парламента нельзя приостанавливать, пока Британия не откажется от выхода из ЕС или действие статьи 50, описывающей процедуру выхода, не будет отсрочено должным образом. Публикация об этом размещена на официальном сайте парламента.