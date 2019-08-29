Из Башкирии в Москву поступили сигналы о провокациях на предстоящих выборах

Сегодня, 29 августа, в Уфе прошла пресс-конференция на тему предстоящих выборов, на которой прозвучала любопытная информация.

Представители Ассоциации юристов России и президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщили, что располагают данными, как минимум, о десяти случаях подготовки возможных нарушений на избирательных участках в Башкирии.

Сигналы касаются городов Стерлитамак, Сибай и Агидель, их решено взять на особый контроль. Справедливости ради надо отметить, что были названы не самые серьезные нарушения из возможных, но они заставили экспертов проявить пристальное внимание к предвыборной ситуации в нашей республике.

В частности, речь шла о таких нарушениях, как не внесение записи данных в личной форме протоколов итогов голосования, искажение данных при подсчете голосов, отсутствие сейфа для документов и отказ в выдаче протоколов об итогах голосования на определенных участках, запрет фото- и видеосъемки.

По словам ответственного секретаря СПЧ, члена мониторинговой рабочей группы по выборам Ирины Киркоры, материалы переданы в правоохранительные органы.

— Тем, кто пытается подобным образом дискредитировать выборы в республике, стоит обратить больше внимания на реальные события, которые будут происходить 8 числа, а не предугадывать их, - отметила Ирина Киркора. - В тех случаях, когда будут обнаружены нарушения, мы постараемся принимать адекватные меры реагирования в рамках действующего законодательства.

Одной из мер для контроля за ситуацией станет создание ситуационного центра общественных независимых наблюдателей и юристов, которые станут вести мониторинг выборного процесса