Глава соседнего региона признался в давней любви к Башкирии
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил, что связывает с Башкирией немало планов.
Сегодня, 29 августа, большую популярность в соцсетях получила реплика врио губернатора Челябинской области Алексей Текслера, проихнесенная им на пресс-конференции.
Главный редактор издания «Уралым» попросил Текслера рассказать о своем недавнем визите в Башкирию, состоявшемся 4 августа. Тогда Текслер опубликовал в соцсетях совместное фото с врио главы Башкирии Радием Хабировым, назвав его своим другом
В ответ Алексей Текслер вполне искренне заявил, что любит Башкирию. Для этого есть веские причины.
Дело в том, что ранее Текслер некоторое время являлся председателем совета директоров ПАО «Башнефть». Доводилось ему бывать в Башкирии и в бытность первым заместителем министра энергетики России.
- Впереди у нас много совместных проектов. Мира и добра гостеприимной башкирской земле! – цитируют СМИ признание Алексея Текслера в любви Башкирии.