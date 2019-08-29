Глава соседнего региона признался в давней любви к Башкирии

Сегодня, 29 августа, большую популярность в соцсетях получила реплика врио губернатора Челябинской области Алексей Текслера, проихнесенная им на пресс-конференции.

Главный редактор издания «Уралым» попросил Текслера рассказать о своем недавнем визите в Башкирию, состоявшемся 4 августа. Тогда Текслер опубликовал в соцсетях совместное фото с врио главы Башкирии Радием Хабировым, назвав его своим другом

В ответ Алексей Текслер вполне искренне заявил, что любит Башкирию. Для этого есть веские причины.

Дело в том, что ранее Текслер некоторое время являлся председателем совета директоров ПАО «Башнефть». Доводилось ему бывать в Башкирии и в бытность первым заместителем министра энергетики России.