В Уфе 15-летний подросток попал в ДТП на мотоцикле

Отметим, что за минувшие несколько недель на дорогах республики возросло количество аварий, в том числе с летальным исходом. Так, сегодня стало известно об очередном ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором пострадало четыре человека. Ранее дорожный инцидент, унёсший жизни шести человек, произошёл на трассе М-5 — тогда микроавтобус столкнулся с автомобилем дорожных служб. Водитель автобуса был заключён под стражу, как стало известно позднее во время поездки тот отвлекался на телефон.