В Уфе 15-летний подросток попал в ДТП на мотоцикле

Вечером 28 июля на пересечении улиц Киевская и Новороссийская произошло ДТП, в результате которого пострадал 15-летний подросток.
Как сообщают в ГИБДД по Уфе, 22-летний водитель за рулем отечественного авто столкнулся с мотоциклом «Destra» под управлением 15-летнего мальчика. Несовершеннолетний был госпитализирован.
Напомним, что несколькими неделями ранее в результате аварии в Башкирии скончалась 15-летняя девочка, столкнувшаяся с грузовым автомобилем. Она села за руль мопеда без прав и соответствующей экипировки.
Отметим, что за минувшие несколько недель на дорогах республики возросло количество аварий, в том числе с летальным исходом. Так, сегодня стало известно об очередном ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором пострадало четыре человека. Ранее дорожный инцидент, унёсший жизни шести человек, произошёл на трассе М-5 — тогда микроавтобус столкнулся с автомобилем дорожных служб. Водитель автобуса был заключён под стражу, как стало известно позднее во время поездки тот отвлекался на телефон.
Также шокирующий инцидент произошёл на этой неделе в Уфе — 28-летняя местная жительница насмерть сбила переходивших дорогу по пешеходному переходу мать и ребёнка. Сообщалось, что женщина, будучи за рулём, отвлеклась от дороги, чтобы покормить своего грудного ребёнка.