В мэрии Уфы прокомментировали отмену светомузыкального шоу в парке «Кашкадан»

В мэрии Уфы прокомментировали отмену светомузыкального шоу в парке «Кашкадан»
В мэрии Уфы прокомментировали отмену светомузыкального шоу в парке «Кашкадан»
Вчера, 11:19ПолитикаАзамат НуховФото: Октябрьский район/ VK.comйон
Посетители парка возмутились отменой шоу фонтанов, которое традиционно проходит в парке каждый вечер, однако в мэрии заявили, что об отмене представления было известно заранее

Шквал негодования уфимцев вызвала отмена светомузыкального шоу, которое традиционно проходит каждый вечер в обновлённом парке «Кашкадан». Ситуацию прокомментировали в городской администрации.

Так, в уфимской мэрии корреспонденту Mkset сообщили, что информация об отмене шоу была опубликована ранее. Так, об отмене сообщалось в официальной группе Октябрьского района Уфы VK. Сообщается, что причиной для отмены стали мероприятия по техническому обслуживанию, при этом в сообществе отметили, что увидеть шоу можно будет в любой другой день.

Напомним, техническое открытие парка после четырёхлетней реконструкции состоялось 12 июня 2022 года. На церемонии открытия собрались тысячи людей, позднее глава региона заявил о необходимости запустить дополнительный транспорт до парка ввиду его большой популярности среди граждан.

Также несколькими днями ранее стало известно, что в одноимённом озере на территории парка официально разрешили купаться. Своими впечатлениями от купания корреспондент Mkset поделился здесь. Отметим, что почти сразу после открытия посетители парка заметили, что в воде появилась тина — озеро «зацвело». Ситуацию прокомментировали в мэрии.

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