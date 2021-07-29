Общественная палата Башкирии может получить право законодательной инициативы

Общественная палата Башкирии может получить право законодательной инициативы
Общественная палата Башкирии может получить право законодательной инициативы
29 июля, 16:04ПолитикаИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
В случае если законопроект будет принят, положение ОП закрепят в республиканской Конституции.

Общественную палату Республики Башкортостан планируется наделить правом законодательной инициативы. Соответствующее положение найдет отражение в обновленном тексте Конституции Республики Башкортостан. Документ принят депутатами в первом чтении. В настоящее время ведется работа над поправками к законопроекту, – сообщила пресс-служба Государственного Собрания - Курултая РБ.

Общественная палата республики становится системообразующим институтом гражданского общества. Сегодня это уже не только дискуссионная площадка. Это ретранслятор общественного мнения по ключевым вопросам и инструмент практической демократии. Право законодательной инициативы даст Общественной палате новые рычаги и обеспечит ей больший политический вес, что будет способствовать повышению гражданской активности в республике и усилению роли гражданских институтов.спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев

Если законопроект будет принят, правом законодательной инициативы в республике будут обладать депутаты Госсобрания и его постоянные комитеты, глава Башкирии, Правительство Башкирии, Конституционный совет, Центризбирком Башкирии, Федерация профсоюзов республики, Прокурор Башкирии, представительные органы местного самоуправления, граждане и их объединения, осуществляющие право гражданской законодательной инициативы в порядке, установленном законом Республики Башкортостан, а также Общественная палата Республики Башкортостан по вопросам ее ведения.

Инициатива крайне положительная. Мы целиком и полностью ее поддерживаем. В Общественную палату РБ поступает очень много обращений, которые мы отрабатываем, в том числе личные приемы граждан. Решение этих проблем требует зачастую от нас внесения инициатив по изменению законодательства Республики Башкортостан, Российской Федерации, и постановлений правительства. Без этого многие проблемы разрешить невозможно.Булат Сафин, член Общественной палаты РБ, адвокат

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