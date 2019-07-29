Совет нацбезопасности Украины: коррупция привела ВПК к упадку

Данилюк добавил, что реформирование отрасли в настоящее время является приоритетной задачей. Он отметил также, что сегодня в военно-промышленном комплексе появились перспективные наработки.

Весной 2019 года на Украине были обнародованы данные независимого расследования, которые выявили теневые схемы в оборонной сфере. В них оказались замешаны близкие к действующему тогда главе государства Петру Порошенко лица. После этого в СНБО приняли решение ликвидировать госконцерн «Укроборонпром».