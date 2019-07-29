Совет нацбезопасности Украины: коррупция привела ВПК к упадку
Вчера, 21:04ПолитикаФото: ru.wikipedia.org
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По словам секретаря СНБО (Совета нацбезопасности и обороны) Украины Александра Данилюка, военно-промышленный комплекс государства сегодня находится в «достаточно плохом» состоянии по причине коррупции.
Об этом он заявил 29 июля, сообщает газета «Известия».
Данилюк добавил, что реформирование отрасли в настоящее время является приоритетной задачей. Он отметил также, что сегодня в военно-промышленном комплексе появились перспективные наработки.
Весной 2019 года на Украине были обнародованы данные независимого расследования, которые выявили теневые схемы в оборонной сфере. В них оказались замешаны близкие к действующему тогда главе государства Петру Порошенко лица. После этого в СНБО приняли решение ликвидировать госконцерн «Укроборонпром».
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