Курировать Зауралье власти Башкирии доверили Ринату Баширову

Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал постановление о назначении ответственным за развитие среднесрочной комплексной программы экономического развития башкирского Зауралья первого заместителя руководителя администрации главы РБ Рината Баширова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Как оказалось, оно было подписано еще 25 июля, сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Уточним, что Ринат Баширов назначен руководителем программы и председателем её координационного совета. Заместителем Рината Баширова как руководителя совета назначена ио министра экономического развития Башкирии Лилия Мазитова.

Напомним, программа развития Зауралья была принята в 2011 году, в этом году ее продлили до 2020 года. Она рассчитана на стимулирование экономического развития районов башкирского Зауралья, включая привлечение инвестиций, совершенствование производства, ритейла, рост строительства и ввода жилья, повышение зарплаты и создание новых рабочих мест.