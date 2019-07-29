Глава минэкологии Башкирии написал заявление об уходе по собственному желанию

Сегодня, 29 июля, стал известно, что ил министра природопользования и экологии Башкирии Мирхайдар Фатхуллин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на свой источник.

Издание опубликовало мнение своего источника о том, что в руководстве республики недовольны плодами работы Мирхайдара Фатхуллина в сфере добыче природных ресурсов в Зауралье.

- Нужен другой тип руководителя, который будет более решительным и умеющим вести боевые действия с нелегалами, - сообщил источник «Коммерсанта».

Есть и другая версия увольнения Мирхайдара Фатхуллина.

- Борьба с нелегальной добычей природных ресурсов при нем усилилась, министр лично принимал участие в рейдах, которые проводились, в том числе, и по выходным. За полгода были возбуждены сотни административных дел. В правоохранительные органы переданы материалы для возбуждения уголовных дел, по которым сумма ущерба достигает 100 млн рублей,— отметил другой источник «Коммерсанта».

Напомним, Мирхайдар Фатхуллин ранее, с 2014 года, работал в правительстве Свердловской области заместителем директора департамента кадровой политики и контроля администрации губернатора. В башкирском минэкологии он работал с ноября 2018 года