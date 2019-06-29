В Башкирии закончили следствие по делу экс-главы Краснокамского района Гильмуллина

Вчера, 28 июня, в группе Nеftekams News появилось сообщение о том, что закончилось следствие над бывшим главой Краснокамского района Гильмуллиным Р.М. В соцсети также размещена фотография части обвинительного заключения, подписанного 28 июня.

Прокурором вынесено обвинительное заключение по статьям: ч.1. ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), ч.1 ст. 169 УК РФ (Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) и ч.6. ст. 290 УК РФ (Получение взятки).

Источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил Медиакорсети, что этому документу можно верить.

Напомним, что 19 августа 61-летнему главе района Разифу Гильмуллину и 54-летнему заместителю Динису Бикову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). А 18 августа 53-летнему директору местного сельскохозяйственного предприятия Ильдусу Сафиуллину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Тогда всех троих арестовали. И вот следствие завершилось.

Разиф Гильмуллин возглавлял администрацию Краснокамского района с 2004 с небольшим перерывом до мая 2019 года. За время его деятельности правоохранительные органы обращали внимание на него несколько раз.

Он обвинялся в превышении должностных полномочий (ч. 1. ст. 286 УК РФ) и неправомерных действиях при банкротстве муниципальных предприятий (ч.1 ст. 195). Уголовное дело в отношении него было возбуждено по материалам управления по налоговым преступлениям МВД по Башкирии в феврале 2010 года. Но суд не нашел в его действиях состава преступления.

В 2018 году Краснокамский межрайонный суд признал Разифа Гильмуллина виновным в том, что он не представил полные данные о доходах, но по иску прокуратуры истек срок давности, и никакого наказания чиновник не понес.