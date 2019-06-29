«Патриоты России» попросили суд отменить ограничения на выборах главы Башкирии

Региональное отделение партии «Патриоты России» обратилось в Верховный суд Башкирии с административным иском к Госсобранию республики, в нем оно заявило о нарушении избирательных прав и приостановлении действия п. 10 ст. 95.3. Кодекса Республики Башкортостан о выборах. Об этом Медиакорсети сообщили в реготделении партии.

Главная причина подачи заявления в суд — это норма Кодекса о выборах РБ, которая ограничивает депутатов сельских и городских Советов на выборах главы региона при прохождении кандидатами муниципального фильтра. Сейчас по закону один депутат может своей подписью поддержать только одного кандидата.

«Патриоты России» считают такую норму незаконной и ограничивающей права партий.

«Число подписей, депутатов представительных органов местного самоуправления, собираемых каждой политической партией или ее местным отделением в поддержку выдвигаемого кандидата на должность Главы Республики Башкортостан должно быть не менее 454 и не более 478 подписей, — говорится с исковом заявлении. — Количество депутатских мандатов в муниципальных образованиях в Республике Башкортостан составляет 9080 мандатов.

При представлении в ЦИК РБ политической партией 478 подписей депутатов муниципальных образований, в соответствии с положениями Постановления ЦИК РБ от «30» мая 2019 года № 88/1 — 6 воспользоваться своим правом на выдвижение кандидата на должность Главы Республики Башкортостан смогут теоретически только 18 партий или их региональных отделений. В реальности, с учётом ротации депутатов муниципальных образований эта цифра ещё меньше.

В Российской Федерации официально зарегистрировано 65 политических партий, которые имеют право принимать участие в выборах Глав субъектов Российской Федерации. В Республике Башкортостан официально зарегистрировано 47 региональных отделений политических партий, имеющих право участвовать в выборах Главы Республики Башкортостан.

Несложно подсчитать, что 62% из региональных отделений политических партий, зарегистрированных в Республике Башкортостан лишены даже теоретической возможности зарегистрировать своего кандидата на выборах Главы Республики Башкортостан.

Это связано с тем, что п. 10 ст. 95.3 Кодекса Республики Башкортостан ограничивает право депутата муниципального образования в Республике Башкортостан на поддержку выдвижения кандидатов на должность Главы Республики Башкортостан правом поставить только одну подпись в поддержку только одного кандидата.»