Новые губернаторы: Есть ли шанс у мэров вырасти до глав регионов

Вчера, 28 мая, президент России Владимир Путин назначил бывшего мэра Якутска Айсена Николаева и.о. главы Якутии, а бывшего мэра Нижнего Тагила Сергея Носова – и.о. губернатора Магаданской области. Такое повышение, из мэра в губернаторы – это случайность или тенденция? Медикорсеть решила разобраться в этом.

Профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Олег Матвейчев поделился с Inkazan своим мнением, он считает, что главное для чиновников в плане карьерного роста - это показывать хорошие результаты.

Так, Нижний Тагил в свое время «был символом самого разрушенного, экологически неприятного города», а сейчас это «современный красивый город, люди гордятся, что там живут». Речь идет об изменениях при Сергее Носове.

Айсен Николаев тоже заслужил свое повышение, считает эксперт.

- Николаев постоянно входил в десятку-двадцатку лучших мэров России. Именно таких градоначальников и будут выдвигать на повышение, - сказал Олег Матвейчев.

- Мэры региональных столиц всегда стоят в списке потенциальных преемников на должности глав регионов, - сообщил Медиакорсети политолог Аббас Галлямов. - В этом смысле ничего необычного не произошло.

В самом деле, если вспомнить назначения 2017 года, то в сентябре экс-главу Самары, бывшего члена Совета Федерации Дмитрия Азарова Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Самарской области. А октябре 2017 года мэр Вологды Андрей Травников стал и.о. главы Новосибирской области.

По мнению заместителя директора Национального института развития современной идеологии (НИРСИ) Глеба Кузнецова, подобная «карьерная траектория для успешных муниципальных руководителей открыта, и сегодняшние назначения подтверждают ее в реальности».

Другая особенность современных кадровых перестановок – это назначение чиновников из правительства главами регионов. В качестве примеров можно назвать назначение осенью 2017 года первого замглавы федерального минпромторга Глеба Никитина главой Нижегородской области. В тот же период заместителя министра транспорта России Алексея Цыденова назначили главой Бурятии, а замминистра экономического развития Станислава Вознесенского назначили и.о. губернатора Ивановской области.

Происходит и обратный процесс, когда в федеральное правительство назначают глав регионов. В новом правительстве губернатор Тюменской области Владимир Якушев стал министром строительства и ЖКХ, глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин -министром природных ресурсов и экологии, губернатор Амурской области Александр Козлов - министром по развитию Дальнего Востока.

В череде кадровых решений нельзя не вспомнить о назначении в апреле 2018 года и.о. главы Кемеровской области, Сергей Цивилев пришёл к руководству регионом из бизнеса.

- Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что именно местное самоуправление играет ключевую роль в решении важнейших проблем, которые связаны с качеством жизни россиян, - отметил политолог Константин Калачев. - Муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным заботам, Путин не раз говорил, что для руководящих кадров муниципальное управление - это отличная школа. Навыки, полученные успешными мэрами, востребованы, тем более, если повестка развития стала доминантой. Так что, тенденция налицо, карьерные лифты работают, у успешных мэров есть шанс стать губернаторами, а у губернаторов - министрами.