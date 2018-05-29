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Новые губернаторы: Есть ли шанс у мэров вырасти до глав регионов
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Новые губернаторы: Есть ли шанс у мэров вырасти до глав регионов

Сегодня, 12:17ПолитикаРазиф АбдуллинФото: Kremlin.ru
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