«Грандиозность задумки»: Ксения Собчак рассказала, как согласилась вести форум в Уфе

Накануне, 28 апреля, в Башкирии прошел первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии», одним из одераторов которого выступила известная телеведущая Ксения Собчак.

Наши коллеги с телеканала РБК-Уфа попросили ее объяснить мотивы своего участия в форуме, который потребовал авиаперелета в столицу Башкирии, что в период пандемии можно посчитать довольно смелым поступком.

Напомним, в пресс-конференции, которую вела Ксения Собчак, в живую принимали участие лава Башкирии Радий Хабиров, первый вице-премьер правительства республики Андрей Назаров, а на связь в режим видеоконференции вышли писатель Нассим Талеб, режиссер Люк Бессон, физик Митио Каку и другие авторитетные спикеры, охотно поделившиеся свои представлением о том, каким может быть мир после пандемии коронавируса, каково будет ее влияние на экономическую и социальную сторону жизни общества.

Ксения Собчак призналась, что на ее решение прилететь в Уфу для участия в форуме повлиял, прежде всего, солидный список спикеров, со многими из которых она давно мечтала пообщаться лично.

— Меня потрясла грандиозность задумки, — сказала Ксения в интервью. — Это звезды мировой величины, мнения которых много значат в мире. Например, автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб или режиссер Люк Бессон. Это глыбы.