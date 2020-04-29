“АвтоВАЗ” анонсировал новую Lada Granta

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Отечественный “АвтоВАЗ” в ближайшие несколько лет планирует представить новое поколение легкового автомобиля Lada Granta.
Как сообщает газета “Известия” 29 апреля, в основе нового автомобиля будет платформа В0, которая также использовалась в Renault Logan и Lada Largus. Подчеркивается, что у новой модели будут меньшие размеры.
Автомобиль также будет оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем с мощностями 87,98 и 106 лошадиных сил. Также машина получит три вида коробки передач: “механику”, “автомат” и “робот”.
28 апреля в России стартовали продажи новой Lada Xray Cross Instinct.
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