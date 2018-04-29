В Башкирии оппозиции предложили присоединиться к митингу с похожими целями

Правительство Башкирии дало разрешение руководителю Региональной общественной организации по поддержке и развитию молодых юристов Илнару Ибрагимову провести 5 мая митинг в сквере «Волна» на 2 тысячи человек. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Башкортостан».

Уточняется, что податель уведомления указал, что планирует использовать на митинге лозунги «Путин нам не царь» и «Я за Навального».

Примечательно, что сторонникам Навального в проведении митинга рядом с парком Гафури отказали. В ответе правительства было указано, что на площади имени Ленина, рядом с которой оппозиционеры намеревались провести свое мероприятие, строится фонтан, а остальные места, разрешенные для проведения митингов в Уфе, уже заняты другими организациями. Штабу Алексея Навального предложено присоединиться к митингу, заявленному частным лицом, в микрорайоне Затон. По словам правительства, у обеих демонстраций схожие цели. Этот прием отказа в проведении митинга в соцсетях уже прозвали уфимским ноу-хау.

Уточняется, что Илнар Ибрагимов, несмотря на заявленные в его уведомлении лозунги, не является активистом штаба Алексея Навального. Он работает секретарем Калининского района суда города Уфы, а также является помощником депутата Госсобрания- Курултая РБ Загира Хакимова, представляющего партию «Патриоты России».

Текст уведомления, направленного Илнуром Ибрагимовым в кабмин, был представлен сотрудниками правительства в Кировском суде Уфы, где рассматривалась жалоба штаба оппозиции на отказ в согласовании демонстрации. В итоге на основании этого документа суд отказал сторонникам Алексея Навального в удовлетворении их заявления.

- Чинуши решили схитрить и подсунули фейковое уведомление от Ибрагимова Ильнура Фаиловича, которое якобы имеет идентичные цели. Предлагают присоединиться к митингу Ибрагимова в сквере Волна в Затоне. Собственно, кто такой Ильнур Ибрагимов? Почему мы не знаем его в качестве волонтёра, человека выступающего за демократические ценности, явного антипутиниста? – сообщили представители штаба Навального в соцсетях. - Согласны ли мы с таким положением вещей? Конечно же, нет. Поэтому 5 мая все выходим на улицы.