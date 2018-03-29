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В Уфе повторно отклонили жалобу журналистки о пропавшем бюллетене
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В Уфе повторно отклонили жалобу журналистки о пропавшем бюллетене

Сегодня, 18:05ПолитикаМарат ГареевФото: Стас Михайлов/ mkset.ru
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