В Уфе повторно отклонили жалобу журналистки о пропавшем бюллетене

Жалоба Дарьи Кучеренко, журналиста радиостанции «Эхо Москвы в Уфе», на нарушение ее избирательных прав сегодня была рассмотрена в Территориальной избирательной комиссии Ленинского района Уфы. Напомним, что Дарья во время выборов президента России, проходивших по всей стране 18 марта, испортила бюллетень, «проголосовав» сразу за всех кандидатов. Факт этот она зафиксировала, сфотографировав на свой телефон. Недействительный бюллетень она бросила в урну для голосования.

Согласно действующему законодательству, недействительные бюллетени в протоколе по итогам голосования должны учитываться в отдельной графе. Дарья Кучеренко, зная, что по участку, где она голосовала, такой недействительный бюллетень как минимум в одном ее экземпляре должен быть, изучая протокол, с удивлением узнала, что в графе "недействительные бюллетени" стоит ноль. А это значит, что её голос был учтен неправильно, попал к кому-то из кандидатов.

Подобные нарушения законодательства увидела не только Дарья Кучеренко, но и ее коллеги, проголосовавшие на своих участках: главред "Коммерсантъ-Башкортостан" Наталья Павлова также испортила бюллетень и «проголосовала» им, а Руслан Валиев и вовсе свой экземпляр забрал с собой на память. Оба журналиста, как и Кучеренко, по своим участкам в протоколах не нашли факты, зафиксировавшие их действия.

На сегодняшнем рассмотрении жалобы Дарьи Кучеренко она продемонстрировала членам комиссии фото испорченного бюллетеня в своем телефоне, были зачитаны объяснения членов и наблюдателей УИК, где голосовала журналист. Члены ТИК высказались во вполне ожидаемом ключе: на участке Дарьи Кучеренко все посчитали верно, поводов для пересчета голосов нет.

Фото: Дарья Кучеренко, mkset.ru

Было несколько забавных моментов. Прямой эфир в facebook вел журналист Стас Михайлов, о чем он предупредил членов ТИК. Затем он сказал, что эфир посмотрели депутаты, чем несколько смутил членов ТИК, которые возмутились этим фактом и начали искать различия между обычной записью и прямым эфиром.

А что касается того, проголосовала ли Дарья Кучеренко на своем участке, а если и голосовала, то чьим бюллетенем, прозвучала вообще версия на грани ненаучной фантастики:

- А вы вообще уверены, что голосовали нашим бюллетенем? Вон Валиев вообще свой бюллетень забрал с собой. Может быть, вы им голосовали? – высказал свои неожиданные подозрения один из членов Ленинского ТИК Уфы. Как говорится, без комментариев.

В итоге после голосования члены ТИКа решили: жалобу Дарьи Кучеренко отклонить.

- Сегодняшнее заседание напоминает цирк. Они сегодня уже признали нарушение закона, так как оказалось вдруг, что мой испорченный бюллетень не пропал, он все-таки был, но был погашен. А это тоже нарушение. Поэтому я буду идти дальше, – заявила Дарья Кучеренко.