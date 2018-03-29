По итогам голосования жители Башкирии выбрали 38 проектов благоустройства

Вчера, 28 марта, в Доме Республики в Уфе состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по формированию современной городской среды, на котором были зачитаны итоги рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных пространств, прошедшего 18 марта.

Как сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Альфред Зиннатуллин, жители 24 муниципальных образований республики с населением больше 20 тысяч человек, которые в 2017 году принимали участие в программе формирования современной городской среды на сей раз отдали предпочтение 38 территориям из 109 предложенных для голосования.

Среди этих проектов - парки, скверы, аллеи, пешеходные зоны, улицы, они должны быть облагорожены уже в этом году. Список победителей размещен на сайтах администраций муниципальных образований, а также на сайте министерства.

Всего же в Башкирии участие в голосовании приняли более 988 тысяч человек - это более 53% от числа жителе региона в возрасте старше 14 лет.

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