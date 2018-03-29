ОНФ Башкирии закрыл кальянную в Уфе из-за постоянного шума и жалоб граждан

Из кальянной, расположенной в жилом доме на улице Дагестанской в Уфе, в ночное время нарушалась тишина, а из-за неработающей должным образом вентиляционной системы весь дым шел в жилые помещения, сообщили в ОНФ.

После выездной проверки надзорного ведомства, заведение было закрыто. Возбуждено административное дело на владельца кальянной.

Активисты ОНФ отметили, что размещение увеселительных заведений в жилых домах в столице Башкирии носит массовый характер, это подтверждается обращениями граждан в региональное отделение ОНФ. К примеру, жильцы дома №7 на улице Космонавтов опасаются, что открывающаяся на первом этаже кальянная будет мешать. Жители дома №7 на Аксакова жалуются на учреждения общественного питания, которые работают в ночное время.

- Мы считаем, что необходимы дополнения в региональный закон «Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время». Нужно разработать систему мер по эффективной и постоянной профилактической работе с собственниками и владельцами нежилых помещений многоквартирных домов по предупреждению нарушений. Также предлагаем региональному парламенту обратиться в Госдуму РФ с законодательной инициативой о введении в Кодекс об административных правонарушениях нормы, устанавливающей ответственность за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время, и наделении органов полиции полномочиями по составлению соответствующих протоколов по пресечению противоправных действий лиц, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время, - рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Надежда Крылова.