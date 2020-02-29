Свежие кадры: легко ли вырастить новое поколение управленцев и политиков в Башкирии

С возвращением Радия Хабирова в республику в Башкирии впервые женщина была назначена руководителем района: 14 февраля Зухру Гордиенко официально утвердили в должности главы Кигинского района. В это же время стало известно, что исполнять обязанности главы Бирского района будет Юлия Галковская.

Таким образом, башкирские женщины-политики вздохнули с облегчением: кажется, теперь есть куда расти и реализовать свой потенциал. А вот с молодежью ситуация особо не меняется. По данным экспертов Медиакорсети, средний возраст политиков в республике составляет 45-50 лет.

Медиакорсеть предлагает ознакомиться с именами высокопоставленных молодых политиков республики, а также выяснить, почему им тяжело «пробиться наверх».

Молодые и высокопоставленные

После смены главы региона в республике произошли ряд кадровых перестановок. Среди чиновников в возрасте до 35 лет, получивших высокие должности, оказался 33-летний Азат Бадранов, возглавивший Управление главы региона по общественно-политическому развитию. До этого назначения Азат Бадранов трудился главным специалистом-экспертом отдела защиты политических прав человека Управления защиты политических прав аппарата уполномоченного по правам человека в РФ.

Азат Бадранов Фото: vk.com

29-летняя Татьяна Пашкова назначена начальником секретариата Радия Хабирова. Судя по данным открытых источников, девушка перебралась в Уфу из Красногорска вслед за своим руководителем.

Пожалуй, самая молодая соратница Радия Хабирова — 24-летняя Диана Сафаргалеева. В конце прошлого года девушка была назначена пресс-секретарем главы республики на место Фанура Ягафарова, ставшего вице-премьером. Трудовая биография помощницы главы, несмотря на юный возраст, внушительная: за несколько лет до этой должности она успела поработать главным редактором молодежного информагентства «МИР», ведущим специалистом Госкомитета РБ по информатизации, и ГТРК «Башкортостан», и в рабочей группе системы «Инцидент».

Средний возраст кабинета министров Башкирии, по нашим подсчетам, 45,3 года. Причем, лицо правительства «омолодилось» не за счет министров, а за счет глав госкомитетов.

В числе молодых — председатель Госкомтранса РБ, 35-летний Тимур Мухаметьянов. Он занял свой текущий пост два года назад, вернувшись из Москвы, где набирался управленческого опыта в федеральном Минтрансе. Следует отметить, что Мухаметьянова также можно назвать одним из самых упоминаемых в башкирских СМИ молодых политиков в связи с транспортной реформой Уфы, правда, чаще его вспоминают в негативном свете.

Тимур Мухаметьянов Фото: Mkset.ru

34-летний Альберт Яримов исполняет обязанности главы Управления по контролю и надзору в сфере образования. Эту должность заместитель Айбулата Хажина получил после того, как его шефа назначили министром образования РБ.

Еще один молодой глава ведомства в правительстве Башкирии — 31-летний Денис Булатов. Он возглавил вновь созданный Госкомитет РБ по конкурентной политике. В прошлом году Денис Булатов также исполнял обязанности председателя Госкомитета РБ по мониторингу социально-экономического развития.

Денис Булатов Фото: Минэкономразвития РБ

Председатель Госкомитета по жилищному и строительному надзору РБ, 37-летний Ильдар Шафиков работает на этой должности с 2015 года. В момент назначения ему было 33 года.

Среди глав районов и мэров городов самым молодым оказался глава администрации Нефтекамска — 30-летний Ратмир Мавлиев. Главе одного из самых южных районов Башкирии — Зианчуринского — Дамину Юланову в этом году исполнится 34 года. Аскинским районом республики управляет 32-летний Ришат Дихин.

Ратмир Мавлиев

Молодые народные избранники

Среди парламентариев, представляющих республику в Госдуме, только Инга Юмашева может считать себя «официально» молодой. 11 марта бывшей телеведущей, в последнее время выступающей против закона о домашнем насилии, исполнится 35 лет.

Инга Юмашева Фото: Фейсбук Инги Юмашевой

Башкирский региональный парламент - самый многочисленный в России. Всего в Госсобрании-Курултае РБ присутстсвуют 110 законотворцев. Из них только шестеро — имеют возраст до 35 лет включительно.

Среди местных парламентариев можно выделить 34-летних Рифата Гарипова («Единая Россия») и Дарью Зайнуллину (ЛДПР), 31-летнего Владимира Яковлева («Единая Россия»), 30-летнего Якова Кугубаева («Единая Россия). Среди молодых депутатов оказалась 29-летняя Оксана Савченко — восьмикратная чемпионка Параолимпийских игр, чемпионка мира по плаванию.

Самый молодой среди депутатов Госсобрания-Курултая Башкирии — 27-летний Дмитрий Иванов (ЛДПР). Трудовую деятельность молодой человек начинал два года назад в качестве помощника депутата Госдумы РФ Ивана Сухарева, затем работал помощником лидера партии Владимира Жириновского.

Дмитрий Иванов Фото: Официальный сайт Госсобрания РБ

Среди депутатов остальных партий (КПРФ, «Справедливая Россия», «Зеленые»), представленных в парламенте, молодых не обнаружилось.

«Нам нужны истории успеха»

Как объясняет координатор «Молодой гвардии» в Приволжском федеральном округе Люция Юлуева, нынешней молодежи не хватает усидчивости и терпения.

Люция Юлуева Фото: Личная страница Люции Юлуевой Вконтакте

— Молодые сегодня не готовы ждать. Они хотят результата сразу и гарантированно. Некоторые подходят ко мне и спрашивают, когда они станут депутатами или займут ту или иную должность. Они не готовы работать над своим имиджем, узнаваемостью, вести общественную деятельность. Большинство быстро перегорает, а ведь политика это и проигрыш на выборах, и разочарование, — отмечает она.

— Ко мне конкретно это не относится, но все же, мне кажется, что в Башкирии к молодым относятся ревностно. Работая семь лет в университете, я заметила, как молодежь проявляет гибкость, быстро обучается, нестандартно мыслит. Знания им даются гораздо легче. Молодые люди применяют новые методы, которые повышают эффективность, позволяют минимизировать трудозатраты.

На вопрос о том, имеет ли решающее значение для молодого политика наличие влиятельных знакомых, Люция Юлуева ответила так:

— Если это родственные связи, то это нестабильно. Все же в итоге важнее, что из себя представляешь ты сам. Лично построенные взаимоотношения среди влиятельных людей оказываются полезнее.

Она утверждает, что сейчас в республике средний возраст молодых политиков повысился от 22-25 лет до 26-30 лет. «Среди них трудно найти ярких личностей, которых можно было бы выделить. Но доверие и само отношение к молодежи значительно поменялось", - заключает собеседница.

Политолог Сергей Лаврентьев подтверждает, что российское общество, в том числе в Башкирии, нуждается в обновлении, в новых лицах. По его словам, это доказывают и опросы, проведенные за последние полгода.

— Ответом на это стало проведение таких мероприятий, как «Лидеры Башкортостана». Конечно, эффективность такого рода конкурсов — другой вопрос. Люди в России, в отличие от американцев, почти не видят перед собой примеры тех, кто поднялся снизу. Нам нужны истории успеха, молодые люди должны чувствовать, что при желании могут получить кресло президента. К сожалению, у нас нередко карьера начинающих политиков все еще зависит от личных знакомств, лояльности по отношении к правящей партии, землячеств и прочих рудиментов традиционного общества, — считает он.

По мнению политолога, чтобы вырастить новое поколение талантливых управленцев и политиков, необходимо изменить отношение к кадровой политике.

— К примеру, каждая партия должна искать, находить и воспитывать себе замену. Ведь уже давно разработаны действенные кадровые технологии, которые можно проследить на примере крупных компаний. В них никогда не отказываются от талантливой молодежи, не ждут, пока придет их время, сразу дают работу, нагружают ответственностью. Потому что они уже сейчас могут приносить пользу и прибыль. Среди наших политиков не хватает соревновательности, гласности. Начинающий политик не имеет возможности составить открытую конкуренцию своему опытному коллеге, — считает он.

К идее создания таких организаций, как «Молодежное правительство Республики Башкортостан», политолог относится скептически. По его мнению, сама по себе — идея не плохая, но в республике с ней «поигрались и бросили».