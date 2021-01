Курултай Башкирии одобрил законопроект о помощниках депутатов

Изменения в закон «О статусе депутата Госсобрания-Курултая РБ» был принят сегодня в первом чтении на пленарной заседании парламента Башкирии.

Законопроект предлагает лишить полномочий помощников депутатов, которые навредили репутации Госсобрания, чести и достоинству парламентариев. С данной инициативой выступил комитет по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам. При рассмотрении законопроекта, депутат от КПРФ Дмитрий Чувилин призвал не голосовать за нововведения. Он считает, что поправки создают инструмент для давления на депутатов. Зампредседателя комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам Гульнара Бикбулатова пояснила, что законопроект прописывает права, обязанности и ответственность помощников. Она также попросила не политизировать данный вопрос. Бикбулатова также добавила, что подобные нормативно-правовые акты приняты во всех регионах. 85 депутатов одобрили законопроект в первом чтении. 14 парламентариев проголосовали против.

