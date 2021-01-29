Курултай Башкирии одобрил законопроект о помощниках депутатов

Зампредседателя комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам Гульнара Бикбулатова пояснила, что законопроект прописывает права, обязанности и ответственность помощников. Она также попросила не политизировать данный вопрос. Бикбулатова также добавила, что подобные нормативно-правовые акты приняты во всех регионах.