Курултай Башкирии одобрил законопроект о помощниках депутатов

Курултай Башкирии одобрил законопроект о помощниках депутатов

Вчера, 17:35ПолитикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Изменения в закон «О статусе депутата Госсобрания-Курултая РБ» был принят сегодня в первом чтении на пленарной заседании парламента Башкирии.

Законопроект предлагает лишить полномочий помощников депутатов, которые навредили репутации Госсобрания, чести и достоинству парламентариев. С данной инициативой выступил комитет по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам.

При рассмотрении законопроекта, депутат от КПРФ Дмитрий Чувилин призвал не голосовать за нововведения. Он считает, что поправки создают инструмент для давления на депутатов.

Зампредседателя комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам Гульнара Бикбулатова пояснила, что законопроект прописывает права, обязанности и ответственность помощников. Она также попросила не политизировать данный вопрос. Бикбулатова также добавила, что подобные нормативно-правовые акты приняты во всех регионах.

85 депутатов одобрили законопроект в первом чтении. 14 парламентариев проголосовали против.

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