Курултай Башкирии одобрил законопроект о помощниках депутатов

Законопроект предлагает лишить полномочий помощников депутатов, которые навредили репутации Госсобрания, чести и достоинству парламентариев. С данной инициативой выступил комитет по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам.
При рассмотрении законопроекта, депутат от КПРФ Дмитрий Чувилин призвал не голосовать за нововведения. Он считает, что поправки создают инструмент для давления на депутатов.
Зампредседателя комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам Гульнара Бикбулатова пояснила, что законопроект прописывает права, обязанности и ответственность помощников. Она также попросила не политизировать данный вопрос. Бикбулатова также добавила, что подобные нормативно-правовые акты приняты во всех регионах.
85 депутатов одобрили законопроект в первом чтении. 14 парламентариев проголосовали против.