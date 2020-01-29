В Башкирии глава минземимущества потеряла свою должность
Сегодня, 15:44ПолитикаАлия ФатхиеваФото: Страница Гульшат Арслановой на Facebook
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Указ о снятии с должности уже подписан Радием Хабировым.
Глава Башкирии Радий Хабиров освободил от обязанностей министра земельных и имущественных отношений.
Гульшат Арсланова возглавила ведомство в октябре 2019 года.
«Новый формат профиля министра! Совсем иной: "близкий к народу", дельный, деятельный и конкретный, еще много всего можно написать...Но самое главное - нежный и красивый!», – комментировали ее назначение местные жители.
В настоящий момент лишь известно, что она перешла на другую работу. Новая должность на сайте правительства не уточняется. Пока что исполняющей обязанности назначена заместитель министра Наталья Полянская.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей