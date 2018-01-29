В Уфе представители МВД дали пояснения к задержаниям участников шествия
МВД Башкирии предоставило официальный комментарий по поводу задержания участников несанкционированного мероприятия, проведенного вчера, 28 января, в Уфе в поддержку главы оппозиционного Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В своем комментарии пресс-служба МВД по РБ сделала акцент на том, что мероприятие не было согласовано с органами исполнительной власти.
- В целях пресечения нарушения федерального законодательства сотрудниками полиции ряд организаторов и активных участников мероприятия были доставлены в отдел полиции. В настоящее время в отношении них за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования составлены протоколы по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Материалы в ближайшее время будут переданы в суд для принятия решения, - пояснили Медиакорсети в пресс-службе МВД по РБ.
Напомним, вчера в Уфе, как и в других крупных городах страны, прошла «Забастовка избирателей». В ней приняло участие около тысячи человек. Полиция задержала несколько десятков участников «забастовки».