Сегодня, 28 декабря, в правительстве Башкирии проходит последнее в 2020 году оперативное совещание. Глава республики Радий Хабиров принял решение провести его в очном режиме. Чиновники рассказали об итогах и планах на 2021 год.

По словам Радия Хабирова, за 2020 год они провели 51 оперативное совещание. За это время удалось обсудить и принять решение по 322 важным вопросам. Также он объяснил, почему важно проводить совещания в прямом эфире. — Мы здесь принципиально, на мой взгляд, и объективно рассматриваем все самые больные вопросы. Мы работаем в прямом режиме, это создаем массу сложностей. Одно неосторожное слово – и возникают смешные ситуации, отметил Хабиров.

