Рауфа Рахимова покинула СПЧ при главе Башкирии

По данным ProUfu, Рауфа Рахимова сама стала инициатором ухода из Совета. По словам медиаменеджера, она решила покинуть СПЧ при главе РБ после событий на Куштау, однако заявление оформила только сейчас.
— Я попросила, даже потребовала у председателя Совета Владимира Барабаша написать обращение на имя Радия Хабирова и руководителей силовых ведомств, чтобы оперативно разобраться и дать правовую оценку ситуации, остановить беспредел. Барабаш сначала сказал, что это бесполезно, потом пообещал к вечеру подготовить... и не сделал. Он не нашел слов, — объясняет свое решение Рауфа Рахимова.
По словам Рахимовой работа в Совете под руководством Владимира Барабаша отнимает ее время и не дает удовлетворения от проделываемой работы.
— Я не знаю, чем руководствовался глава региона, когда создавал Совет по правам человека. Думал ли он, что это будут его альтернативные «глаза» и «уши», благодаря которым он сможет увидеть истинную картину происходящего в республике? Рассчитывал ли, что Совет встанет на защиту прав избирателей – тех, кто голосовал или не голосовал за него? Мне это неизвестно, — приводит слова Рахимовой ProUfu.
Напомним, Совет при Главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества создан в 2019 году. Он был образован для помощи главе республики в обеспечении и защите прав и свобод человека. В состав СПЧ входят пять рабочих комиссий по решению вопросов в сферах гражданской свободы, ЖКХ, экологии, образования, предпринимательства и развитию институтов гражданского общества.