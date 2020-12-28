Рауфа Рахимова покинула СПЧ при главе Башкирии

— Я не знаю, чем руководствовался глава региона, когда создавал Совет по правам человека. Думал ли он, что это будут его альтернативные «глаза» и «уши», благодаря которым он сможет увидеть истинную картину происходящего в республике? Рассчитывал ли, что Совет встанет на защиту прав избирателей – тех, кто голосовал или не голосовал за него? Мне это неизвестно, — приводит слова Рахимовой ProUfu.