«Пандемия стала проверкой на прочность». Премьер-министр Башкирии подвел итоги года

Сегодня, 28 декабря, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров провёл заключительное в уходящем году заседание правительства республики, на котором он подвёл некоторые итоги.

Андрей Назаров назвал этот год одним из самых сложных и противоречивых за последние десятилетия в истории. По его словам, этот год стал испытанием из-за пандемии коронавируса, который изменил привычную жизнь, а также повлиял на социально-экономическое развитие стран. Однако несмотря на трудности, в Башкирия сохранила положительную динамику по объему инвестиций в основной капитал - 209,6 миллиарда рублей. При этом рост показателя составил 4,3% по итогам 9 месяцев уходящего года. В 2020 году удалось собрать рекордный урожай зерна - намолочено более четырёх миллионов тонн. Кроме того, республика вошла в тройку лидеров в Приволжском федеральном округе по объему введенного в эксплуатацию жилья. Пандемия стала проверкой на прочность и для нашего здравоохранения. В кратчайшие сроки мы перепрофилировали больницы под борьбу с ковидом, 2 инфекционных центра отстроены с нуля, сказал Андрей Назаров.

