«Пандемия стала проверкой на прочность». Премьер-министр Башкирии подвел итоги года

Однако несмотря на трудности, в Башкирия сохранила положительную динамику по объему инвестиций в основной капитал - 209,6 миллиарда рублей. При этом рост показателя составил 4,3% по итогам 9 месяцев уходящего года. В 2020 году удалось собрать рекордный урожай зерна - намолочено более четырёх миллионов тонн. Кроме того, республика вошла в тройку лидеров в Приволжском федеральном округе по объему введенного в эксплуатацию жилья.