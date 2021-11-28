Социалка, пиво и долги: на что потратят бюджет Башкирии в 2022–2024 годах

Сегодня закон о бюджете Башкирии на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов был принят в первом чтении на заседании госсобрания 25 ноября. Общий объем доходов на 2022 год прогнозируется в сумме 228,3 млрд рублей. Расходы планируются в размере 243,3 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 15 миллиардов рублей или 6,2% от расходов.
Минфин Башкирии опубликовал план бюджета на ближайшую трехлетку. Разберемся, на что сократят расходы, а на что увеличат в долгосрочной перспективе и как власти прогнозируют повышение зарплат в регионе.
Согласно утвержденному плану, к 2024 году воспитатели в детских садах в среднем будут зарабатывать как опытные инженеры в регионе — 42,5 тысяч рублей. А зарплата учителей должна вырасти до 44,3 тысяч. По данным властей, в этом году педагоги в среднем получали 35-37 тысяч рублей.
При этом консолидированные расходы по отрасли образования сократятся — если в 2021 году было почти 83 миллиарда, то в 2022 году на эту сферу готовы потратить 78 миллиардов рублей из бюджета. И до 2024 года эти расходы будут только падать.
За два года расходы на охрану окружающей среды упали почти в три раза. В прошлом году в бюджете было заложено 786 миллионов, а в 2021-м уже 386,5 миллионов. Цифра продолжает уменьшаться — в 2022 году на сохранение природы потратят 254 миллиона рублей. Эти средства будут выделены на сохранение и восстановление природной среды, рациональное природное использование и природоохранные мероприятия.
За 2022–2024 год 13% потратят на экологический контроль, 39,6% — на охрану животных и растений и 47,4% на другие вопросы в области сохранения экологии.
На здравоохранение расходы уменьшаться до 73,7 миллиарда — это на 27% меньше, чем за предыдущие три года. А если сравнивать 2021 и 2022 год, то сумма уменьшилась на 2,4 миллиарда. Несмотря на это власти говорят о том, что материальная база отрасли ежегодно укрепляется. В последующие годы в регионе займутся приобретением новых стационарных и передвижных ФАПов и мобильных медицинских комплексов.
За 2022–2024 год потратят почти 193 миллиона рублей на социальные выплаты. Из них 54% потратят на обеспечение населения, 37% на охрану семьи и детства, и 1,4% на пенсионное обеспечение. Около 1,9 миллионов жителей республики получат социальную помощь от государства, 9 тысяч получат средства на улучшение жилищно-коммунальных условий и 27,2 тысяч детей-сирот государство поддержит социальными выплатами.
Расходы в 2022 году уменьшат на 672 миллиона по сравнению с прошлым годом. Власти намерены решать проблемы благоустройства территорий и обустроить 409 общественных пространств. На следующий год 700 миллионов направят на капитальный ремонт, ремонт подъездов и крыш многоквартирных домов.
За период с 2022 по 2024 год на эти нужны направят 23,8 миллиардов рублей, из них 58% потратят на коммунальное хозяйство. К слову, в предыдущие три года (2019-2021) выделяли сумму в размере 40 миллиардов рублей.
Если за прошедшие три года на обслуживание муниципального долга из бюджета было потрачено 947,3 миллиона рублей, то в период с 2022 по 2024 год сумма вырастет до 3,6 миллиардов. Интересен тот факт, что при государственном долге в три раза меньше, чем в Татарстане, Башкирия тратит в 16 раз больше на обслуживание долга.
Согласно законопроекту, пивным компаниям будут выделены льготы в размере около 200 миллионов рублей. По этому поводу уже высказались представители фракции КПРФ в Государственном Собрании Курултая Башкирии:
«Согласно статистике МВД, каждое третье ДТП, каждое третье преступление совершается пьяными. Потери бюджета, связанные с алкоголизацией населения, составляют многие миллиарды рублей, и при этом правительство финансово поддерживает компании, спаивающие людей», — заявили в партии.
Законопроект «О бюджете Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» был принят депутатами госсобрания Башкирии в первом чтении сегодня, 25 ноября.
По словам пресс-службы Константина Толкачева, общий объем доходов бюджета на 2022 год прогнозируется в сумме 228,3 млрд рублей. Расходы запланированы в размере 243,3 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 15 млрд рублей — он в полном объеме обеспечен источниками покрытия
В последующие два года бюджет Башкирии планируется без дефицита.