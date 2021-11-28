Социалка, пиво и долги: на что потратят бюджет Башкирии в 2022–2024 годах

Потратят больше на обслуживание госдолга

Если за прошедшие три года на обслуживание муниципального долга из бюджета было потрачено 947,3 миллиона рублей, то в период с 2022 по 2024 год сумма вырастет до 3,6 миллиардов. Интересен тот факт, что при государственном долге в три раза меньше, чем в Татарстане, Башкирия тратит в 16 раз больше на обслуживание долга.