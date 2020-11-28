Новым мэром Уфы станет предприниматель из Ишимбая Сергей Греков

По данным источника в администрации главы Башкирии, кандидат на должность нового мэра Уфы определен, а все процедуры по согласованию с администрацией президента России завершены. Выбор был сделан в пользу ишимбайского предпринимателя Сергея Грекова. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности уфимского градоначальника.