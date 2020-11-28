Новым мэром Уфы станет предприниматель из Ишимбая Сергей Греков

Новым мэром Уфы станет предприниматель из Ишимбая Сергей Греков

Вчера, 07:00ПолитикаТимур АлмаевСергей Греков (первый слева)
В ближайшее время время будет объявлен конкурс на замещение должности уфимского градоначальника.

По данным источника в администрации главы Башкирии, кандидат на должность нового мэра Уфы определен, а все процедуры по согласованию с администрацией президента России завершены. Выбор был сделан в пользу ишимбайского предпринимателя Сергея Грекова. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности уфимского градоначальника.

Мэр Уфы избирается Городским советом простым большинством голосов. Предварительно кандидат должен получить допуск конкурсной комиссии, которая состоит из шести человек: половину назначает Городской совет, а половину — глава Башкирии.

Политолог Дмитрий Михайличенко комментируя конкурсную процедуру избрания градоначальника в Уфе, не сомневается в том, что избран будет кандидат предложенный Радием Хабировым.

Нет сомнений. Полностью управляемый состав Горсовета. Все знают правила игры.

Стоит отметить, что в соответствии с городским Уставом новый мэр должен будет снять свои полномочия в сентябре 2021 года, когда будет избираться новый Городской совет. После его переизбрания будет вновь объявлен конкурс на должность уфимского градоначальника.

Возможный статус Грекова как "технического" ситименеджера, до ближайших выборов в Городской Совет, Михайличенко считает маловероятным. По его мнению переизбрание депутатов горсовета никак не повлияет на того, кто будет занимать пост сити-менеджера Башкирской столицы.

Конечно возможен вариант с переходным «министром Уфы», но непонятно зачем это нужно. Глава администрации Уфы — это тот, кого назначит Хабиров. Остальное — процедурные вопросы.

Напомним, несколькими днями ранее Mkset писал о том, что кандидатура нового уфимского мэра определена и проходит согласование в Кремле.

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