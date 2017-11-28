Владимир Соловьев пообещал поддержку прессе на национальных языках

Председатель Союза журналистов России сказал об этом на на первом Медиафоруме этнических и региональных СМИ в Москве.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев пообещал, что организация будет оказывать поддержку прессе на национальных языках народов России, при этом он отметил, что ответственность таких изданий перед аудиторией гораздо выше, передает РИА Новости.

- Пресса на языках народов России - это одна из важнейших составляющих нашего медиапространства, мы обязательно будем, как только будет возможность, помогать этим СМИ, - сказал Соловьёв на первом Медиафоруме этнических и региональных СМИ в Москве.

По мнению Владимира Соловьева, доверие к национальным СМИ гораздо выше, поскольку они говорят со своим читателем на родном ему языке, а значит, и ответственность их перед аудиторией гораздо больше.