Уфа попала в десятку лучших городов страны по качеству жизни

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов выехал в Москву для участия на международном экономическом форуме.

Сегодня в Москве стартовал четвертый международный форум Финансового университета при правительстве России «Что день грядущий нам готовит?». В его рамках пройдет церемония награждения лауреатов ежегодной премии Финансового университета в области качества жизни, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Финансовый университет при правительстве России подвел итоги исследований качества жизни в крупных и средних российских городах. По итогам 2017 года лучший уровень качества жизни населения показал город Тюмень. К числу лидеров по качеству жизни авторы исследований отнесли также города Грозный, Казань, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Новосибирск, Москва, Красноярск и Кемерово.

- Следует также отметить Уфу, совершившую значительный рывок по показателям качества жизни на шестое место в рейтинге, - говорится в пояснительной записке к исследованию.

На форуме собралось около 70 спикеров и четырех тысяч участников. Уфу представил на форуме глава администрации города Ирек Ялалов. Форум является крупной площадкой для обсуждения развития экономики страны, социальной сферы и механизмов управления.