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Уфа попала в десятку лучших городов страны по качеству жизни
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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Уфа попала в десятку лучших городов страны по качеству жизни

Сегодня, 15:04ПолитикаЗлата Зукович
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