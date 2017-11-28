Мэр Уфы Ирек Ялалов сохранил третье место в Национальном рейтинге
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве России обнародовали новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за октябрь-ноябрь 2017 года.
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сохранил за собой третье место, в предыдущем рейтинге за август-сентябрь позиции ТОП-3 не изменились. На первом месте в Национальном рейтинге мэров по-прежнему мэр Москвы Сергей Собянин, на втором – мэр Белгорода Константин Полежаев.
Эксперты объяснили стабильное третье место Ирека Ялалова так:
- Текущий год начинался для Ирека Ялалова достаточно напряжённо, но постепенно ему удалось выправить ситуацию, как в информационном пространстве, так и в политическом отношении. Информационное давление на него сегодня относительно невелико, несопоставимо с давлением, которое оказывает оппозиция на главу региона. В региональной блогосфере отношение к главе Уфы тоже можно оценить, как умеренно благожелательное. На руку Иреку Ишмухаметовичу, безусловно, играет то, что большинство крупных инвестиционных проектов и публичных мероприятий в республике связано с Уфой. В этом отношении активность региональной власти выгодна и уфимскому мэру.
Осень характеризовалась повышением внимания муниципальной власти к функционированию городского хозяйства. В частности, Ирек Ялалов озаботился внешним видом города, что давно уже напрашивалось, судя по многочисленным отзывам граждан. Позитивным для Уфы событием должно стать завершение работы по «Восточному выезду» — автодороге, которая соединит трассы М-5 и М-7. Для Уфы это важный инфраструктурный проект, который позволит укрепить позиции города в качестве крупного логистического центра.
При этом, некоторые заявления уфимского градоначальника можно считать неосторожными, что говорит о недостаточной подготовленности его выступлений. В частности, неоднозначную реакцию вызвало желание Ирека Ялалова приступить к сносу «хрущёвок» (по аналогии с программой реновации жилищного фонда в Москве). Часть экспертов указывают, что в Уфе ещё много ветхого и аварийного жилья, чтобы всерьёз обсуждать проекты сноса домов находящихся в более-менее приемлемом состоянии. Впрочем, Ирек Ялалов озвучивал, скорее, общую идею, план на будущее, не уточняя ни сроков, ни объёма финансирования.
Прошедшие два месяца можно считать для Ирека Ялалова достаточно спокойным временем, когда ему удалось сконцентрироваться на решении хозяйственных вопросов. Отношения с региональной элитой также стабилизировались, чему в немалой степени поспособствовало заявление мэра Уфы о том, что он не планирует претендовать на место главы региона. Это, в определённой степени, понизило число спекуляций относительно характера его взаимоотношений с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым.