Мэр Уфы Ирек Ялалов сохранил третье место в Национальном рейтинге

Его опережают мэр Москвы и мэр Белгорода.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве России обнародовали новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за октябрь-ноябрь 2017 года.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сохранил за собой третье место, в предыдущем рейтинге за август-сентябрь позиции ТОП-3 не изменились. На первом месте в Национальном рейтинге мэров по-прежнему мэр Москвы Сергей Собянин, на втором – мэр Белгорода Константин Полежаев.

Эксперты объяснили стабильное третье место Ирека Ялалова так:

- Текущий год начинался для Ирека Ялалова достаточно напряжённо, но постепенно ему удалось выправить ситуацию, как в информационном пространстве, так и в политическом отношении. Информационное давление на него сегодня относительно невелико, несопоставимо с давлением, которое оказывает оппозиция на главу региона. В региональной блогосфере отношение к главе Уфы тоже можно оценить, как умеренно благожелательное. На руку Иреку Ишмухаметовичу, безусловно, играет то, что большинство крупных инвестиционных проектов и публичных мероприятий в республике связано с Уфой. В этом отношении активность региональной власти выгодна и уфимскому мэру.

Осень характеризовалась повышением внимания муниципальной власти к функционированию городского хозяйства. В частности, Ирек Ялалов озаботился внешним видом города, что давно уже напрашивалось, судя по многочисленным отзывам граждан. Позитивным для Уфы событием должно стать завершение работы по «Восточному выезду» — автодороге, которая соединит трассы М-5 и М-7. Для Уфы это важный инфраструктурный проект, который позволит укрепить позиции города в качестве крупного логистического центра.

При этом, некоторые заявления уфимского градоначальника можно считать неосторожными, что говорит о недостаточной подготовленности его выступлений. В частности, неоднозначную реакцию вызвало желание Ирека Ялалова приступить к сносу «хрущёвок» (по аналогии с программой реновации жилищного фонда в Москве). Часть экспертов указывают, что в Уфе ещё много ветхого и аварийного жилья, чтобы всерьёз обсуждать проекты сноса домов находящихся в более-менее приемлемом состоянии. Впрочем, Ирек Ялалов озвучивал, скорее, общую идею, план на будущее, не уточняя ни сроков, ни объёма финансирования.