В Башкирии назвали сроки общественных онлайн-слушаний по бюджету на 2023-2024 годы

28 октября в Курултае Башкирии озвучили сроки общественных слушаний по бюджету, в них предлагают принять участие всех желающих, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Сегодня, 28 октября в Курултае Башкирии определились со сроками проведения общественных слушаний по бюджету на 2023-2024 годы. Жителям Башкирии предлагают принять в них участие, а именно направлять предложения и вопросы в Курултай посредством электронной почты в период с 11 до 17 ноября. Спикер регионального парламента Константин Толкачев заявил, что депутаты открыты для конструктивных предложений и пригласил неравнодушных граждан принять участие в работе над основным финансовом документе региона. Также Толкачев пообещал, что все предложения проанализирует рабочая группа и на их основе подготовит итоговое заключение, которое будет опубликовано на сайте Курултая. Напомним, что в слушаниях могут принять участие все совершеннолетние граждане Башкирии, представители средств массовой информации и представители политических партий и других зарегистрированных в Башкирии общественных объединений. Направить свои соображения относительно бюджета республики можно с 11 ноября до 18:00 вечера 17 ноября включительно по адресу электронной почты kbudget@bashkortostan.ru Однако не можем не напомнить о том, что прецедент онлайн-слушаний городского бюджета, точнее его демонстрационная версия уже случалась в Уфе. 5 декабря 2019 году, в здании администрации Уфы весьма экстравагантно прошли публичные слушания по проекту городского бюджета на 2020, а также на 2021 и 2022 годы. Еще в доковидную эпоху журналистов усадили участвовать в слушаниях в кафетерии Также негодовали активные уфимцы, пожелавшие выступить со своими предложениями по городскому бюджету, направили, как и положено, свои предложения по указанному на сайте Горсовета адресу электронной почты, но сделать этого не смогли, но получили ответ: почта переполнена и сообщение принято быть не может.

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