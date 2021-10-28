Пост замминистра транспорта Башкирии займет совладелец московских такси

Пост замминистра транспорта Башкирии займет совладелец московских такси
Пост замминистра транспорта Башкирии займет совладелец московских такси
Вчера, 09:14ПолитикаАнастасия ДенисенкоФото: vnukovskoe.ru
Пост замминистра в Башкирии займет Александр Клебанов, который ранее работал в министерстве Пермского края и являлся совладельцем московских служб такси.

Пост замминистра транспорта республики займет совладелец московских такси, который до июля этого года занимал аналогичную должность в Пермском крае. Сообщается, что уже сейчас в министерстве ждут приказ о его назначении.

Ранее Александр Клебанов являлся совладельцем и руководителем служб такси, в министерство Перми он пришел в 2018 году.

Напомним, что транспортная реформа в Башкирии началась с приходом Радия Хабирова в 2019 году. Сейчас несмотря на миллиардные вложения, Уфа занимает 45 место в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта, что в сравнении с 2020 годом ниже на 7 пунктов.

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