Пост замминистра транспорта Башкирии займет совладелец московских такси

Пост замминистра транспорта республики займет совладелец московских такси, который до июля этого года занимал аналогичную должность в Пермском крае. Сообщается, что уже сейчас в министерстве ждут приказ о его назначении.
Ранее Александр Клебанов являлся совладельцем и руководителем служб такси, в министерство Перми он пришел в 2018 году.
Напомним, что транспортная реформа в Башкирии началась с приходом Радия Хабирова в 2019 году. Сейчас несмотря на миллиардные вложения, Уфа занимает 45 место в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта, что в сравнении с 2020 годом ниже на 7 пунктов.