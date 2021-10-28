Пост замминистра транспорта Башкирии займет совладелец московских такси

Напомним, что транспортная реформа в Башкирии началась с приходом Радия Хабирова в 2019 году. Сейчас несмотря на миллиардные вложения, Уфа занимает 45 место в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта, что в сравнении с 2020 годом ниже на 7 пунктов.