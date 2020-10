В России суд впервые в истории признал убийства нацистами советских граждан геноцидом

Суд состоялся по результатам раскопок в Новгородской области. В деревне Жестяная горка следователями было обнаружено почти 500 тел, убитых нацистами. Среди убитых было 188 детей. Людей убивали выстрелами в голову, тупыми и рубящими ударами.

— Установить факт, имеющий юридическое значение: признать вновь выявленные преступления в 1942-1943 годах солдатами «тайлькоманды» в отношении не менее 2,6 тысячи советских граждан военными преступлениями против человечества, геноцидом этнических групп, огласила решение судья Марина Малышева. Как сообщает издание «РИА Новости», прокуратура установила, что нацисты создали «тайлькоманду» из более чем 20 человек во главе с офицерами-немцами и австрийцами, чтобы истреблять мирное население. Также в суде было установлено, что массовое уничтожение людей в Жестяной Горке было «частью плана Германии отделаться от всего мирного населения Советского Союза путем изгнания населения для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами».

