В Бижбулякском районе Башкирии руководителем администрации назначили Артура Зарипова

Вчера, 28 октября, и. о. главы администрации Бижбулякского района Башкирии был назначен Артур Зарипов.

Он сменил на должности Наиля Гатауллина, который возглавлял район с 1999 года. Артур Зарипов ранее работал заместителем главы района. Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин поблагодарил Наиля Гатауллина за добросовестный труд и вручил ему орден «За заслуги перед республикой» первой степени. Напомним, ранее руководитель республики Радий Хабиров официально объявил о назначении новых глав в двух районах Башкирии. Администрацию Шаранского района возглавил Фидан Ишемгулов, Татышлинского района — Фанур Шайхисламов.

