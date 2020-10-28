В Бижбулякском районе Башкирии руководителем администрации назначили Артура Зарипова

В Бижбулякском районе Башкирии руководителем администрации назначили Артура Зарипова

Вчера, 14:20ПолитикаАнна КононоваPhoto: администрация Бижбулякского района
Вчера, 28 октября, и. о. главы администрации Бижбулякского района Башкирии был назначен Артур Зарипов.

Он сменил на должности Наиля Гатауллина, который возглавлял район с 1999 года. Артур Зарипов ранее работал заместителем главы района.

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин поблагодарил Наиля Гатауллина за добросовестный труд и вручил ему орден «За заслуги перед республикой» первой степени.

Напомним, ранее руководитель республики Радий Хабиров официально объявил о назначении новых глав в двух районах Башкирии. Администрацию Шаранского района возглавил Фидан Ишемгулов, Татышлинского района — Фанур Шайхисламов.

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