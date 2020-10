«Башкирскую электросетевую компанию» возглавил Сергей Гурин

АО «Башкирская электросетевая компания», входящее в холдинг компании АФК «Система», возглавил Сергей Гурин. Он сменил на этой должности Дмитрия Шароватова.

Новый гендиректор приступает к обязанностям с сегодняшнего дня. С ноября 2012 года Сергей Гурин был директором по управлению персоналом и административным вопросам в «Башкирской электросетевой компании». Решение о смене руководства приняли на заседании совета директоров. Дмитрий Шароватов был избран в качестве председателя совета директоров БЭСК. Он продолжит работать в группе АФК «Система». Сергею Гурину 42 года. В 2004 году он окончил УГАТУ, а в 2014 году - магистратуру УРФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter