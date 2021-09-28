В Уфе городское Управление транспорта и связи возглавил Олег Хмарин

Справка. Хмарин родился в 1990 году в Уфе, ему 31 год. Выпускник УГНТУ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». У Хмарина действительно богатый опыт работы и на коммерческих и на муниципальных предприятиях. До сегодняшнего назначения трудился в должности начальника отдела сопровождения государственных программ и инвестиций в Минтрансе Башкирии.