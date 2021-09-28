В Уфе городское Управление транспорта и связи возглавил Олег Хмарин

В Уфе городское Управление транспорта и связи возглавил Олег Хмарин
В Уфе городское Управление транспорта и связи возглавил Олег Хмарин
Сегодня, 12:11ПолитикаИрина ДеревянчукФото: Пресс-служба администрации Уфы
Молодого чиновника представил мэр Уфы Сергей Греков на сегодняшнем оперативном совещании.

Сегодня, 28 сентября достоянием общественности стала очередная кадровая перестановка в городской мэрии. Стало известно, что Управление транспорта и связи города Уфы возглавил 31-летний Олег Хмарин.

Мэр Уфы Сергей Греков, представляя нового главу Управления транспорта и связи, уточнил, что несмотря на молодой возраст чиновника, за его плечами бол опыт. Греков радушно поприветствовал Хмарина словами «Добро пожаловать».

Справка. Хмарин родился в 1990 году в Уфе, ему 31 год. Выпускник УГНТУ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». У Хмарина действительно богатый опыт работы и на коммерческих и на муниципальных предприятиях. До сегодняшнего назначения трудился в должности начальника отдела сопровождения государственных программ и инвестиций в Минтрансе Башкирии.

В недавнем прошлом в городской мэрии прошли еще некоторые кадровые перестановки, так 21 июля Сергей Греков сообщил о кадровых изменениях. Начальником управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы был назначен Аскар Батталов. Среди недавних назначений в мэрии также новый руководитель пресс-службы городской администрации. Им стал Талгат Зайнуллин.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы